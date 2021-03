Wer hat laut Dominic Möws das Zeug zum Superstar? Der Berliner hatte bis vor wenigen Tagen selbst noch gehofft, bei DSDS als Sieger der diesjährigen Staffel aus der Show zu gehen und den begehrten Titel zu holen – am vergangenen Samstag zerplatzte dieser Traum für ihn jedoch. Zusammen mit Anita Omoregie und Anana musste er vom Auslands-Recall auf Mykonos wieder zurück nach Deutschland reisen. Mit Promiflash spricht er exklusiv über die Kandidaten, denen er jetzt den DSDS-Sieg wünscht!

"Ich würde mich riesig freuen, wenn Jan-Marten Block oder Pia-Sophie Remmel die Staffel gewinnen würden", verrät der 20-Jährige im Promiflash-Interview und erklärt auch, wieso: "Die beiden haben auf mich einfach den sympathischsten und bodenständigsten Eindruck in dieser Staffel gemacht." Er stellt jedoch klar, dass er die übrigen Kandidaten als Ex-Teilnehmer nicht völlig neutral bewerten könne.

Darüber, es nicht in die nächste Recall-Runde geschafft zu haben, sei er nicht enttäuscht – im Gegenteil: "Ich denke, dass allein der Einzug in den Auslands-Recall mehr als genug ist, um meine Reise als einen vollen Erfolg zu bezeichnen", erzählt er. Überhaupt sei seine DSDS-Teilnahme für ihn ein "Meilenstein" in seiner bisherigen Musiklaufbahn. Nun wolle er sich wie schon vor der Castingshow dem Songschreiben widmen – drei Lieder ständen bereits "in den Startlöchern".

DSDS-Teilnehmer Jan-Marten Block

Pia-Sophie Remmel , DSDS-Teilnehmerin

Die DSDS-Kandidaten Jan-Marten Block und Dominic Möws

