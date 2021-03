So schön sieht Zuversicht aus! Erst zum Ende des vergangenen Jahres hatte Danni Büchner (43) ihre Liebe zu Ennesto Monté (46) bekannt gegeben. Nachdem sich in den letzten Wochen bereits die Gerüchte um ein Ende der Beziehung gehäuft hatten, verkündete der Schlagersänger jetzt in den sozialen Medien die Trennung. Zuvor hatte schon Danni in kryptischen Beiträgen angedeutet, dass sie mit einem gebrochenen Herzen zu kämpfen hat. Allzu sehr unterkriegen lässt sie sich davon aber offenbar nicht: Noch am Tag der Bekanntgabe ihrer gescheiterten Liebe postete sie ein heißes Spiegel-Selfie.

Der in ihrer Instagram-Story veröffentlichte Post zeigt den Goodbye Deutschland-Star in einem schwarzen Badeanzug, der ziemlich tiefe Einblicke gewährt. Deutlich zu erkennen sind die zahlreichen Tattoos, die Dannis linken Oberarm zieren. "Einfach mal zufrieden mit sich selbst sein", schrieb sie einschließlich eines roten Herzchens dazu. Die frischgebackene Single Lady scheint sich von dem Bruch in ihrem Liebesleben nicht runterziehen lassen zu wollen.

Bereits tags zuvor hatte sich die ehemalige Dschungelcamperin kämpferisch gegeben. "Kopf hoch, Krone richten und weiter geht's", schrieb sie kurz vor der offiziellen Bekanntgabe der Trennung und richtet den Blick demonstrativ nach vorne. Es werde schon wieder, versicherte sie ihren Followern.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im Badeanzug

Instagram / dannibuechner Ennesto Monté und Danni Büchner im Januar 2021

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im Februar 2021

