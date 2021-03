Was denkt Dominic Möws über seinen DSDS-Exit? Der Berliner hatte sich in der diesjährigen Staffel der RTL-Castingshow erfolgreich bis in den Auslands-Recall gesungen. Am vergangenen Samstag platze der Traum vom Titel "Superstar 2021" für ihn dann jedoch. Mit der Begründung, er bringe nicht das nötige "Starappeal" mit, schickten Dieter Bohlen (67) und seine Co-Juroren den 20-Jährigen wieder in die Heimat. Gegenüber Promiflash verrät Dominic jetzt, dass er mit dem Jury-Urteil nicht allzu viel anfangen kann...

Der Tankstellenwärter räumt ein, nicht "der stärkste Sänger" der Staffel gewesen zu sein, weshalb er ohnehin nicht mit einem Einzug in die Liveshows gerechnet habe. "Dass aber nun mein Kleidungsstil und mein generelles Auftreten der endgültige Grund dafür waren, hat mich dann doch irgendwie stutzig gemacht", erklärt er im Promiflash-Interview. Einige Kandidaten erhielten während des Recalls ein Umstyling – ihm sei das jedoch nie angeboten worden. Dass er nun aufgrund seines angeblich mangelnden Starappeals rausgeworfen wurde, findet er deshalb "ein wenig unfair".

Aufgrund der starken Konkurrenz stelle er sein DSDS-Aus als solches nicht infrage – stattdessen zeigt er sich über die Art und Weise, wie der Exit erfolgte, unglücklich: "Ich hatte das Gefühl, dass der Rauswurf in dieser Runde, mit dieser Begründung und zu diesem Zeitpunkt irgendwie fehl am Platz war", schließt er ab.

Die DSDS-Kandidaten Lucas, Dominic und Jan, 2021

Die DSDS-Kandidaten 2021

Dominic Möws, 2020

