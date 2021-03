Hat sich Jennifer Lopez (51) etwa schon umorientiert? Eigentlich schien alles so, als habe die Sängerin in Alex Rodriguez (45) den Mann fürs Leben gefunden. Vor zwei Jahren hielt der Baseball-Star sogar um die Hand der 51-Jährigen an. Seit einigen Wochen machen jedoch Trennungsgerüchte die Runde. Angeblich soll der Sportler seine Verlobte betrogen haben. Und während J.Lo zwar kein Liebes-Aus, aber eine Krise mit A-Rod bestätigt, scheint sie sich immer besser mit ihrem Kollegen Lenny Kravitz (56) zu verstehen...

Die Musikerin und der "Fly Away"-Interpret drehen zurzeit gemeinsam in der Dominikanischen Republik den Film "Shotgun Wedding" und wirken wie ein Herz und eine Seele: J.Lo hatte unter anderem Ende Februar einen Instagram-Clip geteilt, in dem sie in einer traumhaft schönen Kulisse Lennys Song "Fly Way" anhört – darauf hatte der Frauenschwarm mit zahlreichen roten Herzen in der Kommentarspalte reagiert. Ob die Emojis bedeuten, dass die beiden mehr als nur gute Freunde sind? Ein Vertrauter vergleicht den Rockstar in einem New York Post-Interview nun zumindest schon mit Alex – allerdings schneidet Lenny dabei etwas besser ab: "Er ist ein viel netterer Typ als A-Rod. Aber auch er ist ein Player."

Daran, dass sich Lenny und J.Lo gut verstehen, besteht kein Zweifel: Neben dem "Fly Away"-Clip hatte Letztere noch mehr Posts geteilt, die das deutlich machen. Im Rahmen der ulkigen "Elf On A Shelf"-Meme-Challenge hatte sie ihn in einer Foto-Collage direkt auf ihrem nackten Po platziert – später zeigte sie in einer Instagram-Story, wie Lenny ihrer Tochter Emme (13) Gitarrenunterricht gibt.

