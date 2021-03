Katharine McPhee (36) gibt Details über ihren Nachwuchs preis! Im vergangenen Monat wurden die Schauspielerin und ihr Mann David Foster (71) zum ersten Mal Eltern eines gemeinsamen Kindes. Stolz ließ das Paar über einen Vertreter die süßen News verkünden. Bis auf das Geschlecht des Babys – es ist ein Junge – und einem ersten Schnappschuss ließen die Stars ihre Fans erst mal nicht weiter an ihrem privaten Glück teilhaben. Doch nun plaudert Katharine über den Namen ihres Sohnes.

Wie die 36-Jährige bei "Today with Hoda and Jenna" offenbarte, hört ihr Spross auf den Namen Rennie David Foster. Gleichzeitig spricht sie offen über die Hintergründe der Namenswahl: "Wir haben Rennie ausgesucht, weil ich schon eine Weile in den Wehen lag und wir bisher keinen Namen hatten." Sie hätten eine Handvoll in der engeren Auswahl gehabt und dann hätte Davids Schwester Rennie vorgeschlagen – der Name eines Vorfahren des 71-Jährigen.

Im selben Zug gibt Katharine einen ersten Einblick in ihr neues Leben: Die Mutterrolle liebe sie so sehr, es sei einfach das Beste. "Ich bin im Himmel. Es ist wirklich unglaublich", schwärmt die US-Amerikanerin.

Katharina McPhee mit ihrem Hund und ihrem Baby

David Foster und Katharine McPhee im Februar 2020 in Beverly Hills

Katharine McPhee im Dezember 2020

