Da hat sich aber jemand aufgebrezelt! Justin Bieber (27) zeigt sich seinen Fans normalerweise eher in lässigen Looks: Ob im legeren Jogginganzug auf Paparazzi-Pics oder im Oversize-Hoodie auf dem heimischen Sofa – der Kanadier scheint es vor allem bequem zu mögen. Doch besondere Anlässe erfordern bisweilen besondere Maßnahmen – zumal, wenn ein romantischer Abend mit seiner Hailey (24) ansteht. Dann entdeckt Justin offenbar auch mal den Cowboy in sich.

Vor wenigen Tagen teile der Sänger auf Instagram ein Bild, das ihn im Ausgeh-Outfit zeigt: Zu einer dunklen Stoffhose kombinierte Justin ein sandbeiges Shirt mit einer Jeansjacke. Besonderes Highlight des Looks war allerdings der mausgraue Cowboyhut, unter dem der "Baby"-Star cool in die Kamera guckte. Ein Detail verriet jedoch, dass Justin seinem Style treu bleibt: Denn an seinen Füßen präsentierte er seinen Fans ganz klassisch Sneakers.

"Date Night", schrieb der 27-Jährige unter das Foto und verriet damit auch den Anlass des Schnappschusses. Die Fans reagierten entzückt auf das Update zur Abendgestaltung des Megastars. "Viel Spaß mit Hailey, wir lieben euch beide!", kommentierte eine Userin.

