Julia Prokopy (25) gibt einen persönlichen Einblick in ihre Geburt. Vor wenigen Tagen brachte die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihr erstes Baby auf die Welt. Die frischgebackene Mutter gab ihrer Tochter den Namen Lina Jolie und erlebt seitdem den Himmel auf Erden. Doch wie war eigentlich diese letzte Phase ihrer Schwangerschaft für die 25-Jährige? Im Netz gab Julia jetzt einen intimen Einblick in die Stunden, bevor ihr Töchterchen das Licht der Welt erblickte!

Am 8. März bemerkte Julia, dass sie Rückenschmerzen hatte, doch sie dachte sich noch nichts dabei. "Beim Frauenarzt stellte sich heraus, dass es keine Rückenschmerzen, sondern Wehen sind", gab die einstige Kuppelshow-Kandidatin auf Instagram preis. Da war klar, dass ihr Baby spätestens am nächsten Morgen auf die Welt kommen würde. Zunächst lehnte die Bayerin Schmerzmittel noch ab. "Zehn Minuten später bin ich wie ein Frosch im Flur rumgerannt", erzählte sie – kurz darauf bekam sie eine PDA, eine Betäubung der Wirbelsäule.

"Da hatte ich drei, vier Stunden meine Ruhe und habe gar nichts mehr gespürt", verriet die Ex-Rosenanwärterin. "Um 5.15 Uhr am nächsten Morgen war die kleine Maus dann da", schilderte Julia den unvergesslichen Moment. Am 11. März durften Julia und Lina Jolie das Krankenhaus verlassen und haben sich auch zu Hause mittlerweile gut eingelebt. "Sie macht es mir momentan einfach, weil sie so viel am Schlafen ist, egal ob tagsüber oder nachts. Ich hoffe, das bleibt so", zeigte sich Julia zuversichtlich.

Julia Prokopys Tochter Lina Jolie, März 2021

Julia Prokopy, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Nico Schwanz und Julia Prokopy

