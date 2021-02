Im Oktober vergangenen Jahres gaben Julia Prokopy (25) und Nico Schwanz (43) bekannt, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Doch bereits einen Monat später dann die Schock-Nachricht: Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin und das Male-Model haben sich getrennt. Seitdem genießt die Beauty ihre Schwangerschaft als Single – und in wenigen Wochen wird ihre Tochter bereits zur Welt kommen. Nun verriet Julia, ob sie traurig ist, eine alleinerziehende Mutter zu werden.

"Natürlich habe ich mir mein Leben nicht so vorgestellt, aber ich bin glücklich damit, wie es gekommen ist und werde versuchen, der kleinen Maus unendlich viel Liebe zu geben", erklärte sie in ihrer Instagram-Story. Obwohl Julia und ihr Ex Nico kein Paar mehr sind, wollen sie sich gemeinsam um ihren Nachwuchs kümmern. Warum sich die beiden getrennt haben, will die Influencerin jedoch weiter geheim halten. "Manche Sachen bleiben dann lieber im Privaten", stellte Julia klar.

Aktuell genießt die Blondine ihre Schwangerschaft in vollen Zügen und hofft, dass sich ihr Nachwuchs noch etwas Zeit lässt. Es gibt jedoch schon Anzeichen, dass es bald so weit sein könnte. "Mein Bauch ist schon um einiges nach unten gesenkt und ich bekomme wieder besser Luft", berichtete die 25-Jährige kürzlich.

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy, Reality-TV-Star

Jürgen Wunderlich Fotodesign Nico Schwanz und Julia Prokopy

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy

