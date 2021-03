„Süß wie Zucker, scharf wie Pfeffer und bunt wie lauter schöne Sachen. So waren die Zutaten, aus denen die perfekten kleinen Mädchen hergestellt werden sollten." So klingt das berühmte Intro der Cartoonserie "Powerpuff Girls", das die Fans der niedlichen Comic-Heldinnen wohl im Schlaf mitsprechen können. Und nun kommt die Nachricht, die alle Anhänger bestimmt sehnlichst erwartet haben: Die "Powerpuff Girls" werden real verfilmt!

Der Cast der Serie steht bereits fest: Anführerin Blossom wird von keiner Geringeren als Chloe Bennet (28) verkörpert. Bekannt ist die Schauspielerin unter anderem aus der Marvel-Serie „Agents Of S.H.I.E.L.D.“. Die niedliche Bubbles, die Einhörner und Häschen liebt, wird von Dove Cameron gespielt, die bereits in mehreren Disney-Produktionen wie zum Beispiel "LivAnd Maddie" gespielt hat. Und zu guter Letzt gibt es noch die kleine Rabaukin Buttercup – deren Rolle übernimmt Newcomerin Yana Perrault, die bereits für diverse Musicals am Broadway auf der Bühne stand. Die Heldinnen werden auch in der neuen Adaption ihre Stadt vor dem Bösen beschützen: Die Monster und Schurken von Townsville dürften hiermit also vorgewarnt sein!

Das Reboot unterscheidet sich allerdings von seiner beliebten Zeichentrickvorlage: Die "Powerpuff Girls" werden erwachsen! Umgesetzt wird die Realverfilmung der beliebten Serie von dem US-Sender CW, der bereits Erfolgsserien wie The Vampire Diaries oder Riverdale herausgebracht hat. Wann die erste Staffel zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt. Der Sender wird zunächst eine Pilotfolge drehen.

Anzeige

Jon Kopaloff / Getty Images Chloe Bennet, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Dove Cameron, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / yanaperrault Yana Perrault, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de