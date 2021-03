Marc Zimmermann und Anna Iffländer lernten sich in der vergangenen Staffel Love Island kennen und lieben. Nicht nur in der Villa waren die Dortmunderin und das Muskelpaket unzertrennlich, auch nach der Sendung blieben die beiden zusammen. Anfang des Jahres entschieden sich die Reality-TV-Teilnehmer dann, weniger von ihrem Privatleben auf Social Media zu zeigen und teilten kaum noch gemeinsame Bilder. Nun veröffentlichte Anna jedoch ein heißes Pärchenfoto und verriet, was sie an ihrem Marc so schätzt.

"Ich liebe dich, Marc, weil du mich liebst und mich jeden Tag daran erinnerst, du immer ein Optimist bist und mir hilfst, auch immer optimistisch zu sein. Weil du immer gute Laune hast und mich damit ansteckst. Du mich immer motivierst und unterstützt", schrieb die Blondine zu einem sexy Schnappschuss auf Instagram. Während der Kölner bei Kerzenschein seine Liebste hochhebt und küssen will, schlingt die ihre Arme um seinen nackten Oberkörper.

Anna ergänzte unter dem Text außerdem: "Weil nicht nur dein Äußeres wunderschön ist, sondern auch dein Inneres." Diese romantische Liebeserklärung dürfte nicht nur Marc tief ins Herz getroffen haben, auch ihre Fans zeigten sich begeistert. "Wow, sehr schönes Bild", "Ihr seid einfach zu süß zusammen" oder "Traumpaar für immer" lauteten nur drei der zahlreichen schwärmenden Kommentare unter dem Post.

Instagram / annaiff Marc Zimmermann und Anna Iffländer im März 2021

Instagram / annaiff Anna Iffländer, Reality-TV-Kandidatin

Instagram / annaiff Anna und Marc, "Love Island"-Kandidaten 2020

