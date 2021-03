Langsam aber sicher herrscht Platzmangel auf Love Island! Seit gut einer Woche suchen auf der Liebesinsel wieder flirtwillige Singles ihren perfekten Partner. Schon mehrfach gab es dabei Zuwachs: Erst am Dienstag zogen vier Granaten ein. Doch das war erst der Anfang. Auch heute Abend heißt es wieder enger zusammenrücken – gleich zwei heiße neue Islander sind nämlich am Start!

Ob es Greta, Breno und Co. da wohl direkt etwas wärmer wird? Angelina und Francesco sind die Neuen, die zu den Singles in der Casa Amor dazustoßen. Die Berufssoldatin und der Zerspanungsmechaniker sorgen bei ihren neuen Mitbewohnern für eine Menge Begeisterung: "Auf jeden Fall eine Hammerfrau!", freut sich Stripper Breno sofort. Doch ist der Tänzer überhaupt Angelinas Typ? Laut eigener Aussage steht die 23-Jährige auf große Männer mit gepflegtem Äußeren – das hat Breno allemal zu bieten.

Und welche Frau kommt für Bartträger Francesco infrage? Ersten Bildern nach zu urteilen, scheint der muskulöse Hottie in der Casa Amor sofort Gefallen an Kathi zu finden – und die ist mit ihrem schönen Lächeln bestimmt genau sein Typ. Was sagt ihr zu den neuen Islandern? Stimmt unten ab!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI Angelina Kireev, "Love Island"-Kandidatin 2021

RTLZWEI Francesco im "Love Island"-Sprechzimmer

RTL II Kathi und Francesco bei "Love Island" 2021

