Bekommen die The Masked Singer-Stars etwa Konkurrenz? Seit einigen Wochen begeistern wieder verkleidete Promis in verrückten Kostümen mit ihrem Gesangstalent. Bei der Rateshow steht in der kommenden Woche bereits das große Finale an. Im Rennen um die "The Masked Singer"-Trophäe sind jetzt noch der Dinosaurier, die Schildkröte, der Leopard und der Flamingo. Deren Auftritte scheinen aber immer mehr in den Hintergrund zu rücken: Viele "The Masked Singer"-Fans feiern inzwischen vor allem die Backgroundtänzer!

Ob als Kraken, als Zahnbürste oder als flauschiger Yeti-Roboter – die Tanztruppe von "The Masked Singer" überrascht Woche um Woche mit neuen ausgefallenen Looks. Die Kostüme der Tänzer stehen den Verkleidungen der Promikandidaten in Sachen Kreativität dabei in nichts nach. Einige Twitter-User sind inzwischen von den Backgroundtänzern so begeistert, dass die eigentliche Performance der kostümierten VIPs fast schon zur Nebensache wird. "Ich feiere, wie immer, die Tänzer im Hintergrund am allermeisten" oder "Die Tänzer sind jedes Mal die Show!", schrieben zum Beispiel zwei User.

Die Schildkröte hat in diesem Jahr aber nicht nur die Tänzer als Unterstützung, sondern auch einen gefiederten Begleiter. In seinen Indizien-Clips und bei seinen Auftritten ist meistens ein sprechender Stoffpapagei dabei – der bei den Fans schon für so manche Spekulation gesorgt hat. Was sagt ihr zu den Backgroundtänzern? Stimmt ab!

ProSieben Schweiz/Willi Weber Der Monstronaut bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Das "The Masked Singer"-Küken

ProSieben/Willi Weber Der "The Masked Singer"-Dinosaurier

