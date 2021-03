Rosamund Pikes (42) Bescheidenheit treibt sie zu merkwürdigen Angewohnheiten. Die Schauspielerin hat schon für so manche ihrer Rollen Preise abgestaubt – insbesondere für den Kinoerfolg "Gone Girl", in dem sie als Hauptdarstellerin zu sehen war. Zuletzt nahm sie sogar den Golden Globe für ihre Hauptrolle in "I Care a Lot" mit nach Hause. Nun verriet die Blondine, wo sie all die Trophäen unterbringt: Rosamund verbuddelt sie allesamt in ihrem Garten!

In einem Interview bei The Ellen Show offenbahrte die 42-Jährige, wie schwer es ihr fällt, einen Preis in ihrem Haus zur Schau zu stellen. Für sie fühle sich das seltsam an. "Wie sollen Menschen, die mich daheim besuchen, damit umgehen?", fragte sich der "Gone Girl"-Star. Rosamunds Lösung: Sie vergräbt die gewonnenen Trophäen im Garten, sodass nur noch die Spitze davon zu sehen ist. Dahinter vermutet der Filmstar eine Form des Hochstapler-Syndroms.

Die Vorstellung, dass das Haus eines Tages jemand anderem gehören und der Besitzer dann auf die gebunkerten Auszeichnungen stoßen könnte, findet die Schauspielerin amüsant: "Er wird denken, er sei auf einen versteckten Schatz gestoßen", malte sich Rosamund das Zukunftsszenario in bunten Farben aus. Denn ihrer Meinung nach würde später niemand mehr diese Awards kennen.

Anzeige

Seacia Pavao / Netflix Peter Dinklage und Rosamund Pike in "I Care a Lot"

Anzeige

Getty Images Rosamund Pike, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Rosamund Pike bei den Golden Globes im Februar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de