Rosamund Pike (42) bewegt sich bei Netflix auf Erfolgskurs! Der Streaming-Dienst wird zurzeit mit seinen Eigenproduktionen immer bekannter und erfolgreicher. Zu den Abonnenten-Lieblingen gehört momentan der neue Streifen "I Care A Lot" – und das schon kurz nach seiner Veröffentlichung. Rosamund spielt darin die Betrügerin Marla Grayson, die ältere Menschen um ihr Geld bringt. Privat dürfte die Schauspielerin eher weniger in Geldnöten sein, denn: In Hollywood ist Rosamund schon längst ein Star – aus diesen Filmen kennt man die quirlige Blondine.

Rosamunds mit Abstand wohl bekannteste Rolle ist Amy Elliott Dunne in dem 2014 erschienenen Kinofilm "Gone Girl", für die sie sogar in der Kategorie "Beste Schauspielerin" für den Oscar nominiert war. Zwei Jahre vorher konnte man sie an der Seite von Tom Cruise (58) in "Jack Reacher" bewundern. Dort spielte sie die leidenschaftliche Anwältin Helen Rodin. Weitere bekannte Blockbuster mit ihr sind "James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag", "Zorn der Titanen" und "Marie Curie – Elemente des Lebens".

Aber auch in Serien scheint Rosamund gut und gerne mitzuwirken. So konnte sie schon Rollen in beliebten Reihen wie "Thunderbirds Are Go", "State Of The Union" oder auch "Wives And Daughters" ergattern. Sie gehört auch zum Hauptcast der bald erscheinenden Serie "The Wheel Of Time", in der sie Moiraine Damodred darstellen wird.

Netflix/ Seacia Pavao Rosamund Pike als Martha und Dianne Wiest als Jennifer in "I Care A Lot"

ActionPress/ Collection Christophel Rosamund Pike in "Gone Girl"

ActionPress/ Rex Features Rosamund Pike und Tom Cruise in "Jack Reacher"

