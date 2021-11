Als Schauspieler lebt man manchmal sehr gefährlich – davon kann auch Rosamund Pike (42) ein Lied singen. Die "Gone Girl"-Berühmtheit war während ihrer Karriere zwar schon an so einigen Produktionen beteiligt, eine wird ihr aber wohl besonders in Erinnerung bleiben. Die Rede ist von den Dreharbeiten zur neuen Amazon-Serie "Das Rad der Zeit", in der die Britin eine der Hauptrollen innehat. Denn dort kam es zu einem Unfall mit einem richtigen Schwert, bei dem sie verletzt wurde.

Das plauderte nun Daniel Henney aus, der in der Serie den Lan Mondragoran verkörpert, nachdem ein Reporter von The Sun ihn bei der Weltpremiere des Sci-Fi-Spektakels in London gefragt hatte, ob es irgendwelche Pannen am Set gab. Daraufhin erzählte der Criminal Minds-Darsteller, dass es tatsächlich einen Zwischenfall in der zweiten Drehwoche gab. "Rosamund und ich hatten einmal mieses Timing [bei einer Schwertkampfprobe]. Ich holte gerade zum Stoß aus – ich benutzte dabei ein echtes Schwert – und erwischte dann ihre Hand. Sie schrie und fiel zu Boden", erinnert sich der 41-Jährige.

Anschließend seien sie dann in die Notaufnahme gefahren, wo Rosamund verarztet wurde. Allerdings sei es in der ländlichen Gegend in der Tschechischen Republik nicht leicht gewesen, ihre Hand röntgen zu lassen. Für Daniel hatte der Unfall aber trotzdem etwas Positives: "Es war ein echter Moment der Zusammengehörigkeit. Es war eine echte Chance für uns, uns gegenseitig kennenzulernen."

Getty Images Rosamund Pike bei der "Das Rad der Zeit"-Premiere in London im November 2021

Getty Images Daniel Henney bei einer Pressekonferenz im Januar 2016

Getty Images Daniel Henney bei der "Das Rad der Zeit"-Premiere in London im November 2021

