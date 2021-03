Haben sich Orlando Bloom (44) und Katy Perry (36) still und heimlich das Jawort gegeben? Seit 2019 sind der Schauspieler und die Sängerin verlobt. Mittlerweile erfreuen sie sich auch schon an ihrem ersten gemeinsamen Nachwuchs. Im August 2020 ist Töchterchen Daisy Dove zur Welt gekommen und krönte das Liebesglück. Da fehlt doch eigentlich nur noch die Traumhochzeit. Oder haben Orlando und seine Liebste bereits geheiratet? Katy wurde nun nämlich mit einem verdächtigen Ring am Finger gesichtet!

Auf Paparazzi-Fotos, die PageSix jüngst veröffentlicht hatte, sah man die "Fireworks"-Interpretin nun bei einem Familienausflug auf Hawaii. Als Katy offenbar ihre Cap richten wollte, fiel vor allem eins auf: Der klassische, goldene Ring an ihrem Finger! Sollte das ein indirektes Statement an ihre Fans sein? Denn es scheint so, als würde sie ihr neues Schmuckstück an der Hand regelrecht präsentieren wollen!

Gemeinsam mit Freunden und ihrer Tochter genießen Katy und Orlando seit mehr als zwei Wochen einen Aufenthalt auf der traumhaften Insel Hawaii. Eigentlich die perfekten Voraussetzungen für eine private und intime Trauung. Die Turteltauben selbst bestätigten die Liebesnews aber noch nicht.

Anzeige

MEGA Katy Perry, Sängerin

Anzeige

MEGA Katy Perry, Sängerin

Anzeige

MEGA Katy Perry und Töchterchen Daisy, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de