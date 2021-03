Soulin Omar spricht Klartext! Die Brünette ist bei Germany's next Topmodel auf der Überholspur – die Beauty überzeugte nicht nur Modelmama Heidi Klum (47) von sich, sondern auch den ersten richtigen Kunden: Die 20-Jährige wurde für die heiß begehrte Levis-Kampagne ausgewählt. Bei einigen anderen Mädchen ist der Lockenkopf allerdings nicht besonders beliebt. Vor allem der Umstand, dass Soulin angeblich ständig ungefragt Tipps gibt, regt ein paar Kandidatinnen mächtig auf – nun wehrt sie sich!

Soulins Hilfestellungen und Anregungen kamen bislang nicht bei allen von Heidis Girls gut an – vor allem Linda (20) und Chanel (20) störten sich sehr daran. In einem Q&A auf Instagram wollte auch ein neugieriger Follower von Soulin wissen, wie die konstruktive Kritik der Wahlhamburgerin bei den anderen Nachwuchsmodels angekommen ist. Umgehend nutzte die Laufsteg-Queen die Gunst der Stunde, um die Dinge klarzustellen: "Ich bin keine Irre, die einfach da rumläuft und Leute rumkommandiert. Ich wurde in den meisten Fällen dazu gefragt."

Zwar komme es auch vor, dass Soulin mal ungefragt ihre Meinung kundtun würde – allerdings meine sie es nur gut mit ihren Mitstreiterinnen: "Dann war es aus dem Grund, dass ich den Personen das einfach ans Herz legen wollte, weil ich eine Sache gemerkt habe – es heißt ja: Girls support Girls."

Anzeige

Instagram / lindavoilet Linda Braunberger, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / chanelsilberberg GNTM-Kandidatin Chanel

Anzeige

Instagram / itssoulin Soulin Omar, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Anzeige

Findet ihr auch, dass Soulin es mit ihren Tipps übertreibt? Nein, sie will doch nur helfen. Schon ein wenig... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de