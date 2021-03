Niko Griesert (30) provozierte mit seinem Verhalten in der diesjährigen Bachelor-Staffel kontroverse Reaktionen. Leicht überfordert stolperte der Rosenverteiler von Entscheidung zu Entscheidung – gegen Ende bereute er sogar einen Entschluss, den er gefasst hatte, und holte die bereits ausgeschiedene Michèle de Roos wieder zurück – nur um ihr dann im Finale einen noch dramatischeren Laufpass zu geben. Bei den Fans sorgte dieses Verhalten für reichlich Gesprächsstoff – aber wie hat Niko sich letztendlich als Rosenkavalier geschlagen?

Niko selbst gab bereits relativ früh in der Staffel eine kritische Einschätzung seiner Bachelor-Performance: "Bei mir ist auch Gefühlschaos da oben drin. Ich bin kein guter Bachelor. Ich bin ein Katastrophen-Bachelor." Und auch am Ende seiner Reise schien er seine Meinung dahingehend nicht geändert zu haben. "Fehlbesetzung!", lautete das Fazit des 30-Jährigen. Aber sehen das die Zuschauer genauso? Einige schienen diese Auffassung definitiv zu teilen. "Für mich der ekligste und schnulzigste Bachelor aller Zeiten", hieß es in einem fiesen Twitter-Kommentar. Viele Nutzer stimmten dem zu: "Er war einfach der unfähigste Bachelor ever!"

Jedoch gab es auch reichlich gegenteilige Rezensionen – viele Fans waren der Ansicht, dass Niko sich ziemlich gut geschlagen hat. "Ich finde, du warst bis jetzt der beste, ehrlichste und authentischste Bachelor", schrieb wiederum eine Nutzerin auf Instagram. Was meint ihr? War Niko der beste oder der schlechteste Bachelor aller Zeiten? Stimmt ab!

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

TVNow / Ruprecht Stempell Niko Griesert, der Bachelor 2021

TVNOW Niko Griesert und Michèle de Roos

TVNOW Michèle de Roos, "Der Bachelor"-Kandidatin

