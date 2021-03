Alles vorbei zwischen Kristin Cavallari (34) und Jeff Dye! Nach ihrem Ehe-Aus mit Jay Rutler schien die Schauspielerin eigentlich ihr neues Liebesglück an der Seite des Comedians gefunden zu haben. Die beiden waren im vergangenen Jahr von Paparazzi mehrere Male beim Knutschen erwischt worden – und outeten sich im vergangenen Januar dann als Paar. Trotz der offiziellen Liebesbekundung hielt ihre Beziehung nicht für die Ewigkeit: Die beiden haben sich nun getrennt!

Über das Liebes-Aus packt jetzt ein Insider gegenüber dem US-Sender E! News aus. Kristin und Jeffs Beziehung habe vor allem unter der Entfernung gelitten, da die Reality-TV-Beauty in Nashville sesshaft ist – der Komiker dagegen in Los Angeles lebt. Dass ihre und Jeffs Zeit irgendwann ein Ende nehmen würde, sei für Kristin aber von vornherein klar gewesen: "Für sie war es von Anfang an nichts Ernstes. Sie hatte einfach ihren Spaß", will die Quelle wissen.

Die Trennungsnews kommen vor allem deshalb überraschend, da Kristin und Jeff vor zwei Monaten noch überglücklich miteinander gewirkt hatten. In einem Instagram-Livestream hatten sie nicht nur ihre Beziehung bestätigt – sondern sich am Ende der Übertragung sogar mit den bedeutungsvollen Worten "Ich liebe dich" voneinander verabschiedet!

Instagram / kristincavallari Die Schauspielerin Kristin Cavallari

Getty Images Comedian Jeff Dye

Getty Images Kristin Cavallari bei den Golden Globes 2019

