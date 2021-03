Dürfen sich Maren (28) und Tobias Wolf bald erneut über Nachwuchs freuen? Im August vergangenen Jahres wurden die zwei Turteltauben nach einem lang ersehnten Kinderwunsch zum ersten Mal stolze Eltern. Die 28-Jährige brachte ihren Sohn Lyan River zur Welt. Inzwischen ist der kleine Sonnenschein bereits über ein halbes Jahr alt. Jetzt überrascht die Influencerin ihre Fans mit einer unerwarteten Neuigkeit: Sie verkündet, dass sie einen Schwangerschaftstest gemacht hat. Ist Maren etwa schon wieder in anderen Umständen?

Im neuen YouTube-Video der Familie hält Tobi bereits zu Beginn ganz aufgeregt einen Test in die Kamera und erklärt, dass die frischgebackene Mutter momentan auf ihre Periode wartet. Tatsächlich habe Maren einige Tage zuvor über Beschwerden im Unterleib geklagt: "Der Schmerz war an dem Tag, an dem eine Einnistung hätte stattfinden können", berichtet die Kölnerin. Sie habe sich zwar zunächst nichts dabei gedacht, wolle aber auf Nummer sicher gehen. "Das wäre natürlich eine krasse Überraschung", findet auch ihr Mann.

Da das Ergebnis auf dem Test jedoch nicht eindeutig zu erkennen war, müssen sich ihre Fans wohl noch ein wenig gedulden. Die Influencerin wolle es am nächsten Tag erneut versuchen. "Es wäre natürlich verrückt, wenn das so schnell geklappt hätte, aber ja, es könnte theoretisch sein", versicherte Maren. Dass die Familienplanung der Wolfs noch nicht abgeschlossen ist, ließen die beiden in der Vergangenheit jedenfalls schon des Öfteren durchblicken.

Anzeige

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTuberin

Anzeige

Instagram / marenwolf Maren, Tobias und Lyan River Wolf

Anzeige

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de