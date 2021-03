Momentan sucht Heidi Klum (47) bei Germany's next Topmodel wieder das Mädchen mit dem größten Modelpotenzial. In der diesjährigen Staffel bekommen die Zuschauer mehr Einblicke als in den vergangenen Jahren, denn die Teilnehmerinnen werden rund um die Uhr im Model-Loft gefilmt. Doch nicht jedes Girl wird gleichermaßen viel gezeigt: Larissa bekam beim Umstyling zwar eine große Veränderung und ihre braune Mähne wurde blond gefärbt, dennoch hatte sie bisher fast gar keine Sendezeit. Sie erklärt jetzt, was der Grund dafür sein könnte.

In ihrer Instagram-Story wollte nun ein Fan anlässlich einer Fragerunde wissen, weshalb die Beauty bisher so selten zu sehen war. "Ich denke, das liegt einfach daran, dass ich keine krass extrovertierte Person bin", mutmaßt die 22-Jährige. Es werden ihrer Meinung nach eher die Kandidatinnen vermehrt gezeigt, die viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Dazu komme, dass Larissa am Set auch mit niemandem Streit gehabt habe.

Die Abiturientin sei allerdings nicht traurig darüber, so wenig Sendezeit zu bekommen. Sie nehme die Situation eher gelassen: Solange sie zumindest ihren Walk und ihr Fotoshooting in jeder Folge sehe, sei es für sie nicht weiter schlimm. "Und wer genau hinschaut, der sieht mich ja auch ab und zu da im Hintergrund", zeigt sich Larissa positiv gestimmt.

