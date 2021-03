Diese männliche Granate konnte die Zuschauer von Love Island bislang nicht wirklich überzeugen. Am vergangenen Mittwoch gab es erneut Single-Nachschub in der Liebesvilla: Francesco Gi und Angelina Kireev zogen zu den Flirtwilligen in die Casa Amor. Der Italiener warf direkt ein Auge auf Katharina Neher und auch sie scheint Interesse an ihm zu haben. Bei den Fans der Kuppelshow kommt Francesco allerdings nicht sonderlich gut an.

In der Sendung beschrieb sich der 26-Jährige als hübsch und stufte sich auf einer Skala von eins bis zehn definitiv als zehn ein – und genau das stößt den Zuschauern bitter auf. "Ich komme auf diesen Francesco überhaupt nicht klar! Gibt es irgendjemanden, der den gut findet?", fragte sich ein User auf Twitter. Ein anderer ist sich sicher, dass Francesco bereits seine große Liebe gefunden hat: "Mensch, Francesco ist schon verliebt. In sich selbst", wetterte er.

Schon vor der Ausstrahlung gab sich der Bartträger optimistisch und meinte im Interview mit Promiflash: "Ich sehe das ganz entspannt alles. Da ich ein offener und sympathischer Typ bin, werde ich, denke ich mal, keine Schwierigkeiten haben, von den anderen Islandern aufgenommen zu werden."

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Instagram / franngiii "Love Island"-Kandidat Francesco

Instagram / franngiii Francesco, "Love Island"-Kandidat 2021

Instagram / franngiii "Love Island"-Kandidat Francesco im November 2020

