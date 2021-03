Jessica Paszka (30) kann es offenbar kaum noch erwarten, ihren Nachwuchs in den Armen zu halten! Seit Dezember des vergangenen Jahres ist es offiziell: Die ehemalige Bachelorette und ihr inzwischen Verlobter Johannes Haller (33) erwarten ihr erstes Kind. Mittlerweile ist die Schönheit schon in der 33. Schwangerschaftswoche angekommen. Im Netz gibt Jessi ihren zahlreichen Followern nun ein neues Update samt Schnappschuss ihres XXL-Babybäuchleins!

"Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wie sehr ich mich auf das Mamasein freue", schwärmt Jessi via Instagram. Passend dazu teilt die werdende Mutter eine Aufnahme, auf der sie ihre deutlich gewölbte Bauchmitte mit einem verführerischen Lächeln auf den Lippen gekonnt in Szene setzt. "So oft bemerke ich, wie sehr ich unser kleines Wunder beschütze und mich jetzt schon sorge", verrät Jessi ihrer Community. Dabei sei es für sie noch immer unvorstellbar, wie es sein wird, wenn das Baby erst mal auf der Welt ist.

Auch Johannes ist die Vorfreude auf seinen Spross deutlich anzumerken. Nach den Terminen beim Arzt setzt der Bald-Papa seine Fans via Instagram stets auf den neuesten Stand: "Das Kind wächst perfekt. Ich bin einfach so megaglücklich und wollte es euch wissen lassen. Im Moment könnte ich die ganze Welt umarmen." Allzu lange müssen sich Johannes und Jessi also nicht mehr gedulden...

