Die Anschuldigungen gegen Armie Hammer (34) werden immer mehr. Der Schauspieler hatte erstmals Anfang des Jahres Aufmerksamkeit erregt, als ein paar seiner früheren Partnerinnen behaupteten, er sei ein Kannibale und stehe auf brutale Sexspiele. Damit aber noch nicht genug, denn jetzt wird noch ein weiterer Vorwurf gegen den "Rebecca"-Darsteller erhoben. Eine Ex-Freundin von ihm bezichtigt ihn der Vergewaltigung. Zu dieser neuen Anschuldigung bezieht nun auch Armies Nochehefrau Stellung.

Elizabeth Chambers (38) soll absolut erschüttert gewesen sein, nachdem die Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihren künftigen Ex-Mann, der diese übrigens vehement bestreitet, publik wurden. Das ehemalige Paar hatte im Sommer 2020 – nach zehn Jahre Ehe – die Scheidung eingereicht, soll sich aber weiterhin gut verstehen. Ein Insider und guter Freund der zweifachen Mutter gibt gegenüber Entertainment Tonight nun preis: "[Sie] war entsetzt, als sie von den jüngsten Anschuldigungen gegen Armie gehört hat. Am wichtigsten ist ihr aber, dafür zu sorgen, dass es ihren Kindern in der Zwischenzeit gut geht und sie sich geliebt fühlen."

Die 38-Jährige hatte sich ein paar Wochen zuvor auch schon zum Kannibalismus-Eklat des "Call Me By Your Name"-Stars geäußert. Wie die Daily Mail berichtete, soll Elizabeth total schockiert gewesen sein und zu einem Freund gesagt haben: "Armie scheint ein Monster zu sein."

Getty Images Armie Hammer bei einer Pressekonferenz, Januar 2019

Getty Images Armie Hammer und Elizabeth Chambers mit ihren Kindern Harper und Ford

Getty Images Elizabeth Chambers im Februar 2020

