Auch Andrej Mangold (34) war sich bis zum Schluss unsicher! Seit Tagen beschäftigt das große Finale der diesjährigen Bachelor-Staffel die Fans der Show. Denn der amtierende Rosenverteiler Niko Griesert (30) sorgte für ein großes Liebes-Chaos. Bis zum Schluss schien er sich einfach nicht sicher zu sein, welche Lady sein Herz am meisten höherschlagen lässt – das kann der einstige Bachelor Andrej offenbar sogar nachvollziehen. Auch er habe erst im Finale gewusst, dass Jenny (27) die Richtige für ihn sei – gestand er nun Promiflash.

"Für mich in meiner Staffel war es sehr spät klar, dass es wirklich Jenny wird. Es war mir noch einen Tag vor dem Finale nicht klar, ob sie die letzte Rose bekommen wird oder nicht. [...] Ich habe mich tatsächlich erst am Tag des Finales wirklich entschieden", offenbarte Andrej im Promiflash-Interview. Obwohl er bereits während der Dreamdates mehr zu der Gewinnerin Jenny tendiert habe, sei es definitiv ein Wechselbad der Gefühle gewesen. Er habe sogar in der letzten Nacht der Rosen sehr mit sich gehadert.

"Ich habe abgewägt: Wie kann es in Deutschland weitergehen?", gab Andrej weitere Einblicke in seine damaligen Gedanken bezüglich seiner finalen Wahl. Deswegen könne er Nikos Rückholaktion verstehen – und das, obwohl er angeblich auch fast ein Tränchen verdrückt hat, als Michèle dann den zweiten Korb im Finale bekam: "Das war auf jeden Fall hart", gab der emotionale Ex-Bachelor im Gespräch mit Promiflash zu.

Jennifer Lange und Andrej Mangold im Bachelor-Finale 2019

Niko Griesert und Michèle de Roos

Andrej Mangold, TV-Star

