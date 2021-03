Sie kann auf die Unterstützung ihrer Liebsten zählen! Seit ein paar Wochen schwebt Valentina Pahde (26) über das Parkett von Let's Dance – und schon jetzt zählt die Schauspielerin zu den absoluten Favoriten der Show. Sie war sogar die erste Kandidatin, die in diesem Jahr volle 30 Punkte von der Jury bekommen hat. Kein Wunder, dass Familie und Freunde mächtig stolz auf sie sind – allen voran Chryssanthi Kavazi (32), die ihrer GZSZ-Kollegin vor der nächsten Show eine rührende Videobotschaft zukommen lässt.

Seitdem die beiden Frauen zusammen für die Daily vor der Kamera stehen, sind sie ein Herz und eine Seele und mittlerweile sogar beste Freundinnen. Aus diesem Grund verfolgt Chryssanthi natürlich wöchentlich "Let's Dance" und drückt Valentina vor dem heimischen Fernseher fest die Daumen. "Zweite Show, 30 Punkte, ich bin am Freitag vor meinem TV im Kreis gesprungen vor Freude. Wir sind alle so stolz auf dich, wir drücken alle die Daumen. Wir hoffen, du hast die Zeit deines Lebens", meldet sich die Laura-Darstellerin in einem RTL-Video vom GZSZ-Set zu Wort.

Bei diesen Worten wird Valentina ganz sentimental und reagiert im Interview mit Katja Burkard (55) bei "Punkt 12" ganz gerührt auf diese Botschaft. "Ich vermisse mein Team von GZSZ, ich bin wahnsinnig glücklich und stolz, sie alle als Support zu haben. Das ist total schön zu sehen", hält die 26-Jährige fest.

Instagram / valentinapahde GZSZ-Stars Chryssanthi Kavazi und Valentina Pahde

Instagram / valentinapahde Chryssanthi Kavazi und Valentina Pahde

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde, GZSZ-Star

