Was für ein Abend für Rúrik Gíslason (33)! Der isländische Fußballer verdreht in der aktuellen Staffel von Let's Dance nicht nur den Zuschauern die Köpfe – sondern auch der Jury. Runde für Runde konnte der Hottie zuletzt mehr Punkte ergattern und an der Seite von Renata Lusin (33) glänzen. Heute Abend stand für den Kicker ein Jive auf dem Programm. Und den meisterte der Blondschopf mit Bravour: Rurík bekam nicht nur die Höchstpunktzahl, sondern auch ein Wahnsinns-Lob von Joachim Llambi (56)!

Zu "Don't worry, be happy" fegten der 33-Jährige und die Profitänzerin über das Parkett. Nach der Performance konnte sich im Studio kaum ein Anwesender auf dem Sitz halten – und auch die Juroren waren begeistert. Nachdem Jorge Gonzalez (53) seine Zehn-Punkte-Kelle direkt nach Rurík war, schwärmte sogar der sonst so strenge Llambi in den höchsten Tönen: "Das Schöne war, alle, die schon Jive getanzt haben und noch werden – für die war das ein Musterbeispiel, wie es auszusehen hat! Du hast das wirklich von Anfang bis Ende durchgezogen!"

Jorges Super-Wertung blieb dann nicht lange alleine: Auch Motsi Mabuse (39) und Llambi zückten die Zehner-Kelle – und bescherten Rúrik seine ersten 30 Punkte! Damit ist der Mittelfeld-Star erst der dritte Promi, der diese Punktzahl mit einem Jive ertanzen konnte. Vor ihm schafften das lediglich Tijan Njie (29) und Luca Hänni (26).

