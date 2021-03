Queen Elizabeth II. (94) dürfte ein dicker Stein vom Herzen gefallen sein. Am Dienstag durfte ihr Ehemann Prinz Philip (99) nach 28 Tagen das Krankenhaus verlassen. Der Herzog von Edinburgh hatte sich eine Infektion eingefangen und musste sich aufgrund von Vorerkrankungen einer Operation am Herzen unterziehen. Mittlerweile ist Philip wieder genesen. War es in den vergangenen Tagen auch um die Queen etwas ruhiger geworden, zeigte sie sich nun wieder öffentlich: Gemeinsam mit Herzogin Camilla (73) nahm die britische Königin an einer Videokonferenz teil.

In dem Anruf dankten die beiden einigen freiwilligen Mitarbeitern des Royal Voluntary Service. "Ich denke, ihr leistet eine ganz fantastische Arbeit und ich möchte allen danken, die ehrenamtlich arbeiten. Es war wirklich eine große, große Hilfe in diesem so schwierigen Jahr", erklärte die Queen. Während die Monarchin die Schirmherrschaft über den Royal Voluntary Service innehat, ist Camilla die Präsidentin der Wohltätigkeitsorganisation. "Wir hätten das alles nicht ohne euch geschafft", zeigte sich die Herzogin von Cornwall dankbar.

Alleine über das vergangene Jahr hinweg sollen über eine Million Freiwillige der Organisation beigetreten sein, die nun über zwölf Millionen Mitglieder zählt. Während die Queen sich nach wie vor in Windsor Castle isoliert, schaltete sich Camilla aus dem Clarence House in London in die digitale Konferenz ein.

Getty Images Prinz Philip im März 2021

Getty Images Herzogin Camilla im September 2020

Instagram / theroyalfamily Queen Elizabeth II.

