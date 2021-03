Über Love Island ziehen dunkle Wolken auf! In den vergangenen Tagen schien es in der Dating-Show zwischen Adriano und Bianca eigentlich ganz gut zu laufen: Immer mehr näherten sich der 26-Jährige und die Brünette an und vor allem die Sozialversicherungsfachangestellte schien von dem Hottie ziemlich angetan zu sein. Doch der scheint sich seiner Gefühle nicht so sicher zu sein: Adriano zweifelt an seiner Verbindung zu Bianca – und gibt sie sogar für einen anderen Mann frei!

Im Gespräch mit Fynn äußerte der Münchner seine Gedanken über Bibi: "Sie ist halt viel, viel, viel, viel weiter als ich gefühlstechnisch. Für sie ist es schon mehr oder weniger klar. Aber ich bin noch nicht so weit!" Adriano betonte unter Tränen weiter, sein Kopf sage ihm, die Romanze sei das Richtige: "Aber mein Herz ist einfach nicht so weit!" Und auch Bianca zeigte sich gegenüber den Mädels verunsichert und vergoss einige Tränchen: "Wir haben heute nicht einmal geredet!"

Doch was hat das zu bedeuten – will Adriano die aufflammende Beziehung etwa schon beenden? Gegenüber Francesco machte er zuvor zumindest bereits deutlich, dass dieser Bianca durchaus angraben dürfe: "Ich weiß, ich schieße mir hier ins eigene Bein. Aber ich habe kein Recht, ihr etwas zu verbieten oder dir!" Was meint ihr: Ist das das Ende von Bibi und Adriano? Stimmt unten ab.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Anzeige

RTLZWEI Adriano Monaco, "Love Island"-Kandidat 2021

Anzeige

RTLZWEI Bianca, "Love Island" 2021

Anzeige

RTLZWEI Francesco im "Love Island"-Sprechzimmer

Anzeige

Was meint ihr: Ist zwischen Adriano und Bianca jetzt alles vorbei? Ja, das war's! Nein, da kommt noch etwas... Abstimmen Ergebnis anzeigen



