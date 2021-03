Ob sich hier womöglich schon einige Traumpaare gefunden haben? Auf Love Island war es heute Abend mal wieder so weit: Nachdem es in den vergangenen Tagen mächtig rund gegangen war, stand eine Paarungszeremonie an – die Männer hatten die Wahl. Doch für welche Frauen haben sich Dennis, Fynn und Co. entschieden? Das sind alle neuen und alten Couples bei "Love Island"!

Dennis durfte die Wahl eröffnen. Seine Entscheidung war keine Überraschung – der Hottie zog seine Liebste Nicole an sich. Als Nächster war Amadu dran. Der Kölner fand sogar richtig süße Worte für seine Flamme Julia: "Die Frau, für die ich mich heute entscheide, hat es geschafft, das Feuer in mir zu entfachen!" Fynn nahm anschließend Greta wieder in die Arme. Etwas schwerer war es dann für Alex. Obwohl er eigentlich Nicole verehrt, entschied er sich für Emilia: "Wir beide haben Ähnliches erlebt!" Und Paco? Der ehemalige Soldat nahm sich Soldatin Angelina zur Partnerin, Francesco hingegen wählte Finn Emma.

Schlussendlich stand nur noch Bianca vor der Feuerstelle und wartete auf Adrianos Wahl. Doch der philosophische 26-Jährige nannte nicht einfach nur den Namen seiner Herzdame – sondern enthüllte auch erneut seine Zweifel an ihrer Verbindung: "Du musst dir darüber im Klaren sein, dass ich mir nach wie vor nicht sicher bin!" Der Beauty standen daraufhin die Tränen in den Augen, als sie sich neben ihren Partner setzte.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Anzeige

Copyright: RTLZWEI / Paris Tsitsos Nicole und Dennis bei "Love Island" 2021

Anzeige

RTLZWEI Julia, Angelina, Finn Emma, Bianca, Greta, Nicole und Emilia bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI Bianca bei "Love Island" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de