Darauf haben Romee Strijds (25) Fans schon sehnsüchtig gewartet! Im Dezember sind das niederländische Victoria's Secret-Model und ihr Mann Laurens van Leeuwen (30) Eltern einer Tochter geworden: Die Kleine trägt den außergewöhnlichen Namen Mint. In den vergangenen Monaten gab die Beauty ihren Fans zwar fleißig Updates zu ihrem neuen Familienleben – doch bisher hat sie ihr Mini-Me immer versteckt. Jetzt zeigt Romee der Welt zum ersten Mal das Gesicht von Baby Mint!

Via Instagram veröffentlichte die 25-Jährige eine zauberhafte Bilderreihe. Im Fokus steht ihr Neugeborenes: Die kleine Mint hat blonde Haare, süße Pausbäckchen und strahlend blaue Augen, die sie – ganz die Mama – schon gut einzusetzen weiß! Auch ihr Lächeln lässt einen geradezu dahinschmelzen. Doch warum dürfen ihre Fans das erst jetzt sehen? "Ich war aus irgendeinem Grund total nervös, sie zu zeigen. Ich habe lange gezögert. Ich weiß nicht, warum genau. Aber jetzt fühle ich mich bereit dafür", hält Romee in der Bildunterschrift fest.

Weiter schwärmt die frischgebackene Muttter von ihrem Töchterchen: "Ich bin so stolz auf sie. Keiner bringt mich so sehr zum Lachen. Meine Liebe zu ihr ist unbeschreiblich groß." In den Kommentaren machen Romees Follower ihr bereits viele Komplimente für ihr niedliches Kind. Andere wiederum diskutieren, ob die kleine Mint mehr nach ihrer Mama oder ihrem Papa kommt. Was sagt ihr: Sieht sie aus wie Romee oder Laurens? Stimmt ab!

