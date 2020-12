Große Babyfreuden bei Romee Strijd (25)! Das dänische Victoria's Secret-Model hatte erst im vergangenen September eine zuckersüße Nachricht im Netz publik gemacht: Die hübsche Blondine und ihr Mann Laurens van Leeuwen (30) würden niedlichen Nachwuchs erwarten – und das, nachdem die 25-Jährige aufgrund einer Stoffwechselstörung lange Zeit mit Empfängnisproblemen gekämpft hatte. Jetzt war es auch schon so weit: Romee ist zum ersten Mal Mutter geworden!

"Ich bin so glücklich, dich endlich in meinen Armen halten zu können", freute sich die frischgebackene Mutter auf Instagram und machte ihrer kleinen Tochter eine zuckersüße Liebeserklärung: "Wir sind so verliebt in dich!" Doch bei diesen süßen Zeilen beließ es das dänische Model nicht – denn die 25-Jährige teilte nicht nur das erste Foto ihres kleinen Schatzes, sondern verriet zudem auch den Babynamen: Romees Tochter hört auf den klangvollen Namen Mint van Leeuwen.

Nicht nur der frischgebackenen Mutter dürfte diese Verkündung große Freude bereitet haben – auch ihre Fans kamen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus: Innerhalb von nur wenigen Minuten versahen rund 50.000 Nutzer das süße Pic mit einem Like. "Oh, so ein süßer Engel" oder auch "Das ist wirklich das schönste Foto, das ich heute auf Instagram gesehen habe", ließen zudem zwei Nutzer auf der Fotoplattform verlauten.

Getty Images Laurens van Leeuwen und Romee Strijd bei der Victoria's Secret Fashion, 2018

Getty Images Romee Strijd in New York, 2018

Instagram / romeestrijd Romee Strijd mit ihrem Partner Laurens van Leeuwen

