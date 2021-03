Kim Kardashian (40) erfreut sich an ihrem Single-Dasein! Erst vor Kurzem gab der Reality-TV-Star die Scheidung von ihrem Noch-Ehemann, dem Rapper Kanye West (43) bekannt. Nach knapp neun Jahren und vier gemeinsamen Kindern haben sie nun entschieden, getrennte Wege zu gehen. Einer der Gründe dafür soll Kanyes fehlende Kompromissbereitschaft sein. Dass Kim sich damit jetzt nicht mehr auseinandersetzen muss, scheint die Beauty sehr zu genießen!

In einem Interview mit Vogue erklärte sie, jetzt ein ganz anderes Mindset zu haben und von nun an ihr Leben nach eigenen Regeln zu gestalten. Als Inspiration nannte die vierfache Mutter Fashiondesigner Riccardo Tisci (46), der ihr 2013 die Lebenseinstellung eines Punks nähergebracht habe. "Je mehr Selbstvertrauen ich habe, desto besser verstehe ich es: Punk als Lebenseinstellung bedeutet, sich nicht darum zu scheren, was andere denken", erklärte Kim weiter. Das bedeute nicht, sich egoistisch aufzuführen, aber einfach nach den eigenen Regeln zu leben.

Das dürfte sich auch auf ihren Ex beziehen. Denn Kanye soll ihr das Leben nicht immer leicht gemacht haben. Insbesondere seine Kandidatur zum US-Präsidentenamt im vergangenen Jahr habe Kim wohl den letzten Nerv geraubt, plauderte ein Insider gegenüber The Sun aus. "Kim forderte, dass Kanye aus dem Wahlkampf aussteigt", erklärte die Quelle die damalige Situation. Mittlerweile soll Kanye seine Telefonnummer geändert haben und für Kim nur noch über seine Sicherheitsleute erreichbar sein.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, TV-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, TV-Star

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West

