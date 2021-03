Es wird wild! Temptation Island geht am 25. März in die dritte Runde – auch in diesem Jahr stellen sich vier Paare dem Fremdflirt-Experiment. Bereits in den vergangenen Jahren wurden die Zuschauer mit viel nackter Haut, heißen Flirts und folgenschweren Seitensprüngen unterhalten. Die kommende Staffel dürfte dahingehend locker mithalten können: Der Teaser verspricht nämlich Eskalation pur – insbesondere Fabio und Marlisa scheint diese Erfahrung an ihre Grenzen bringen!

Auf TVNow sind bereits die ersten 30 Minuten der ersten Folge verfügbar. Auffällig oft wird Fabio mit der brünetten Verführerin Shirin gezeigt – offenbar kommen sich die beiden ziemlich nahe. "In diesem Moment, in dieser Villa, Gigi, bereue ich nichts", betont der mit rotem Lippenstift überdeckte Fitness-Trainer im Trailer. Marlisa scheint in diversen Sequenzen alles andere als glücklich zu sein – schließlich betonte sie schon vor der Sendung, dass sie eigentlich nicht dem Typ entspreche, auf den ihr Freund steht. Der liebt nämlich sehr schlanke, brünette und tätowierte Frauen – also solche wie Shirin.

Aber auch die anderen Kandidaten scheinen nichts anbrennen zu lassen. Bereits in der kurzen Vorschau wird nämlich klar: Es wird intensiven Körperkontakt und viel nackte Haut geben – außerdem werden sowohl Alkohol als auch reichlich Tränen fließen.

