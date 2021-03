Alex Mariah Peter hat in den vergangenen Jahren eine ziemliche Veränderung durchgemacht. Im Alter von 21 outete sich die heute 23-Jährige als transgender. Während des Prozesses ihrer körperlichen Verwandlung, zu der wie Promiflash erfuhr zum Beispiel eine sogenannte Gesichtsfeminisierung (Eingriffe zur Verweiblichung des Gesichts) zählte, veränderte sich Alex auch ohne chirurgische Hilfe. Tatsächlich nahm die Kandidatin der aktuellen Germany's next Topmodel-Staffel stolze 30 Kilogramm ab!

"In der Tat habe ich mal etwas mehr gewogen, knapp an die 100 Kilo und da habe ich einfach gemerkt, ich bin nicht fit", gibt Alex im Promiflash-Interview zu. Nicht der ästhetische Aspekt habe sie gestört, sondern vielmehr ihre fehlende Kondition. "Ich habe dann drei Monate sehr intensiv Kraftsport betrieben und auf eine ausgewogene Ernährung geachtet", erklärt die Kölnerin. Sie habe sich weniger im Kaloriendefizit befunden, sondern mehr Muskeln aufgebaut: "Und so habe ich es geschafft, in einem relativ kurzen Zeitraum 30 Kilo abzunehmen."

Sport sei bis zu Alex' Gewichtsverlust gar nicht Teil ihres Tagesablaufs gewesen. "Der Lebensstil, den ich da geführt habe, wäre auf Dauer einfach nicht gesund gewesen", resümiert die Studentin.

Anzeige

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah, GNTM-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / alexmariahpeter GNTM-Kandidatin Alex Mariah

Anzeige

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah im Mai 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de