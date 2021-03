Karl Jeroboan zollt Dieter Bohlen (67) großen Respekt! In der diesjährigen Staffel von DSDS bekam das Ausnahmetalent Dieters goldene CD. Mit seiner Interpretation von Lewis Capaldis (24) Hit "Bruises" konnte er den Poptitan im ersten Casting sofort von sich überzeugen. Dass Letzterer ab kommendem Jahr nicht mehr in der Jury der Gesangsshow sitzen wird, scheint den talentierten Dürener emotional mitzunehmen: Karl machte Dieter jetzt geradezu eine Liebeserklärung im Netz!

Unter einem Bild mit seiner goldenen CD auf Instagram blickt er nun dankend auf seine bisherige Zeit bei DSDS zurück. Besonders Dieter hat diese offenbar zu etwas ganz Besonderem gemacht. "Danke für deinen Glauben an mich. Danke für die Chance, die du mir gabst, meinen Traum zu verwirklichen. [...] Du bist DSDS und DSDS ist Dieter Bohlen. [...] Du wirst ewig in unseren Herzen bleiben", sagt er und bricht in regelrechte Lobeshymnen aus. Doch auch der Chef-Juror schwärmt in den höchsten Tönen von seinem Schützling.

"Du hast ja eine Range, das ist wahnsinnig", staunte der Modern Talking-Sänger beim Vorsingen nach Karls Performance. Auch in den nächsten Runden konnte er die Juroren immer wieder von sich überzeugen und steht somit heute Abend im Recall-Finale. Was meint ihr? Wird Karl es auch in die Liveshows schaffen? Stimmt unten ab!

Alle Episoden von "Deutschland sucht den Superstar" bei TVNOW

TVNOW / Stefan Gregorowius Karl Jeroboan bei DSDS

Instagram / karl.jeroboan Karl Jeroboan mit Dieters goldener CD

TVNOW / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen, 2021

