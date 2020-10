Jordyn Woods (23) scheint endlich wieder glücklich zu sein. Nach einem schwierigen Jahr geht es für das Instagram-Model wieder bergauf – auch beruflich. Nicht nur, dass sie ihre erste Hauptrolle in dem neuen Film "Trigger" ergattern konnte, sondern auch in der Liebe läuft es nach der Affäre mit Tristan Thompson (29) wieder richtig rund. Die Ex-BFF von Kylie Jenner (23) machte im September ihre Beziehung zu dem NBA-Spieler Karl-Anthony Towns offiziell – und gibt nun neue Details preis: Jordyn verrät, wie es um ihre Familienplanung steht!

In einem Interview mit HollywoodLife spricht die Beauty über ihre Zukunftspläne mit ihrem neuen Freund. "Wir sind beides junge, ehrgeizige Menschen", betont sie. Darum möchte sie das Ganze auch etwas ruhiger angehen lassen. "Ich möchte mich nicht mit etwas stressen, was erst in zwei oder drei Jahren relevant wird", stellt sie klar. Jordyn macht aber auch deutlich, dass sie sich auf jeden Fall eine Familie mit dem Basketballer vorstellen kann.

Die beiden seien vor ihrem Beziehungs-Outing im September lediglich Freunde gewesen. Dabei hatte ein sehr tragisches Ereignis die zwei einander näher gebracht: Anfang des Jahres hatte Karls Mutter ihren Kampf gegen das Coronavirus verloren. In dieser Zeit hatte die Schauspielerin ihrem Boyfriend zur Seite gestanden. "Manchmal kann das Leben sehr spaßig sein, aber manchmal ist es echt fies", resümiert sie diese schwierige Zeit.

Instagram / karltowns Karl-Anthony Towns und Jordyn Woods im September 2020

Getty Images Jordyn Woods im Dezember 2019

Instagram / jordynwoods Jordyn Woods und Karl-Anthony Towns im September 2020

