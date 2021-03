Wow, dieser Body kann sich wirklich sehen lassen! Dass Luke Evans (41) so richtig stolz auf seinen Körper ist, dürfte mittlerweile kein großes Geheimnis mehr sein: Immerhin setzt der britische Schauspieler seine Muskeln nicht nur regelmäßig in den sozialen Medien, sondern auch hin und wieder spärlich bekleidet am Strand in Szene. Keine Frage: Hinter dem Traumkörper des Fast & Furious-Stars steckt monatelanges Training – und das machte er jetzt noch einmal deutlich: Luke präsentierte seine immensen Fitness-Erfolge im Netz!

Auf seinem Instagram-Profil teilte Luke jetzt ein Vorher-Nachher-Bild, mit dem er seine körperliche Entwicklung dokumentiert. "Acht Monate Arbeit, aber ich habe es geschafft", freute sich der Leinwandheld und verdeutlichte seine Erfolge mit den Aufnahmedaten der Pics: "Juni 2020 – Februar 2021." Und tatsächlich: Die beiden Oben-ohne-Fotos sind unterschiedlich wie Tag und Nacht. Der aktuelle Schnappschuss zeigt den Körper des Stars bepackt mit stahlharten Muskeln.

Bei dieser erstaunlichen Entwicklung dauerte es natürlich nicht lange, bis sich zahlreiche Fans in der Kommentarspalte ihres Idols einfanden. Aber auch viele Promi-Kollegen staunten bei diesem muskulösen Anblick nicht schlecht. "Du siehst gut aus, mein Lieber", schwärmte beispielsweise der britische Komiker Alan Carr (44).

Instagram / thereallukeevans Luke Evans, britischer Schauspieler

Instagram / thereallukeevans Luke Evans im März 2021

Instagram / thereallukeevans Luke Evans, "Die Schöne und das Biest"-Darsteller

