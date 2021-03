Ist dieser Post ein Indiz für ihre Schwangerschaft? Es ist kein Geheimnis, dass Katie Price (42) plant, sich 2021 nicht nur zu verloben, sondern auch ein Kind mit ihrem Freund Carl Woods zu bekommen. Bisher hatten die Turteltauben allerdings kein Glück, und jeder Schwangerschaftstest fiel bislang negativ aus. Doch mit einem neuen Foto heizte das Ex-Boxenluder nun die Baby-Spekulationen an, da darauf sein Bauch verdächtig gewölbt wirkt. Zwar bestätigte das einstige It-Girl die Gerüchte bisher nicht, dafür teilte es nun eine süße Liebeserklärung an seinen Partner im Netz.

"Mein Carl Woods ist meine Welt", schwärmt Katie auf ihrem Instagram-Account. Diese Liebesbekundung unterstreicht sie mit einem Herz-Emoji und einem hübschen Pärchenbild von ihr und dem Ex-UK-Love Island-Kandidaten. Die große Frage ist: Was ist der Anlass für diesen unerwarteten romantischen Post der Britin? Will sie ihrem vermeintlichen Baby-Daddy sagen, dass ihre Welt bald um eine kleine Person reicher sein wird oder will sie ihm nur mal wieder zeigen, wie viel er ihr bedeutet? Darüber hüllt sich die Fünffachmutter derzeit noch in Schweigen und lässt damit den Spekulationen freien Lauf.

Genau die überschlagen sich anschließend in der Kommentarspalte ihres Beitrages. Allerdings diskutieren Katies Follower nicht nur, ob sie schwanger ist, sondern ob sie und Carl verlobt sind. "Ich höre die Hochzeitsglocken läuten" oder: "Ist das ein Hinweis auf eure Verlobung?", rätseln nur zwei der User.

Instagram / katieprice Katie Price im März 2021

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods mit ihren Hunden

Instagram / adventuresofkatieandcarl Carl Woods und Katie Price, 2020

