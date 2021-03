Musste das wirklich sein? Bei Love Island kam es am Freitagabend zu einem echten Gefühlschaos: Adriano zweifelte stark an seiner Romanze mit Bianca – sprach mit ihr jedoch zunächst nicht darüber. Bei der Paarungszeremonie hielt der Münchner dann aber glatt eine Ansprache, in der er der Beauty vor allen Islandern seine Unsicherheit vor den Latz knallte. Anschließend war nicht nur Bianca sprachlos – sondern auch die Zuschauer!

"Du musst dir darüber im Klaren sein, dass ich mir nach wie vor nicht sicher bin" – mit diesen Worten überrumpelte der 26-Jährige die Rheinbergerin an der Feuerstelle. Die Fans der Sendung finden diese Aktion unmöglich: "Mensch, das ist doch echt der Traum jeder Frau, auf die Art und Weise ausgewählt zu werden", schimpfte ein User auf Twitter. Viele andere pflichteten ihm bei: "Wie unnötig war diese Ansprache von Adriano gerade!" und "Kann dem Adriano mal einer sagen, dass er das gerade mega verschnitzelt hat?", heißt es auf der Plattform weiter.

Viele Zuschauer zeigten sich vor allem sauer darüber, dass der Automobilkaufmann Bianca seine Zweifel zuvor nicht unter vier Augen mitgeteilt hat – und sie stattdessen vor der versammelten Mannschaft bloßstellte. Tatsächlich wirkte die 23-Jährige ziemlich überrascht von der Ansprache. Jetzt seid ihr gefragt: Teilt uns eure Meinung in der Umfrage unter dem Artikel mit.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Anzeige

RTLZWEI / Paris Tsitsos Adriano und Bianca bei "Love Island" 2021

Anzeige

RTLZWEI – Magdalena Possert Adriano, "Love Island"-Kandidat 2021

Anzeige

RTLZWEI Bianca bei "Love Island" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de