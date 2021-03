Romee Strijd (25) schwebt im Mamaglück! Vergangenen Dezember wurden die Victoria's Secret-Beauty und ihr Mann Laurens van Leeuwen (30) zum ersten Mal Eltern: Die 25-Jährige brachte ihre Tochter Mint auf die Welt. Inzwischen ist der kleine Sonnenschein bereits 15 Wochen alt. Auch sonst lässt das Model seine Follower im Netz gerne an seinem Privatleben teilhaben und gibt regelmäßig Einblicke in seinen Alltag. Jetzt meldete sich Romee mit einem weiteren Baby-Update zurück!

"Ihr geht es großartig, keine Krämpfe oder Reflux", berichtete die frischgebackene Mutter nun ganz stolz in ihrer Instagram-Story. Nachdem ihr Töchterchen sie die vergangenen Wochen aufgrund von Schlafproblemen ganz schön auf Trab gehalten hatte, habe sich die Situation mittlerweile gebessert. Die Familie habe sich inzwischen an den neuen Alltag gewöhnt und Romee müsse nachts auch nicht mehr so oft aufstehen: "Meiner Meinung nach sind die ersten Wochen die härtesten, weil alles neu ist und du dein Baby erst kennenlernen musst."

Im vergangenen Jahr ließ die Niederländerin bereits durchblicken, dass die Schwangerschaft für sie ein echtes Wunder gewesen ist. Das Model leide inzwischen nämlich seit mehr als drei Jahren unter dem PCO-Syndrom, einer Stoffwechselstörung, die Zyklusstörungen verursacht und somit die Fruchtbarkeit beeinträchtigen kann.

Laurens van Leeuwen und Romee Strijd

Romee Strijd mit ihrem Baby, Januar 2021

Romee Strijd mit ihrer Tochter Mint

