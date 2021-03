Diese Situation ist für ihn alles andere als leicht. Vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass sich Daniela Büchner (43) und Ennesto Monté (46) nach ein paar Monaten Beziehung tatsächlich getrennt haben. Nachdem sich die Mallorca-Auswanderin und der Reality-Star zunächst in Schweigen hüllten, spricht Ennesto nun offen über die Trennung. In diesem Rahmen verrät er auch, wie eng die Bindung zu Dannis Kindern gewesen war.

Obwohl die beiden nicht lange zusammen gewesen waren, hat Ennesto die Kids seiner Ex-Freundin in sein Herz geschlossen. "Ich habe die Kinder als meine eigenen gesehen. Ich habe mich wohlgefühlt", gibt er in einem Instagram-Livestream der OK! preis. Der Abschied von der Rasselbande sei ihm sehr schwergefallen: "Als ich mich das letzte Mal von Mallorca frühzeitig verabschiedet habe, habe ich ihren Kleinen gesagt, dass ich sie sehr liebe [...]. Ich bin zum Flughafen und habe sehr geweint."

"Danni ist verletzt, ich bin verletzt und die Kinder sind verletzt", zieht Ennesto sein Fazit. Dennoch sei die Trennung unvermeidlich gewesen – und auch ein Liebes-Comeback komme aktuell nicht infrage: "Ich möchte nur sagen, dass ich die Zeit sehr genossen habe und die Kinder immer noch in meinem Herzen trage."

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner und Ennesto Monté im November 2020

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und ihre Kinder im Dezember 2020

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und Ennesto Monté, Februar 2021

