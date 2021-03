Hailey Bieber (24) stieß an ihre Grenzen! Schon nach wenigen Monaten Beziehung heiratete das Model den Sänger Justin Bieber (27). Obwohl die Beauty schon davor in der Öffentlichkeit stand, wurde ihr Privatleben nach der Hochzeit noch intensiver unter die Lupe genommen. Die unzähligen Fankommentare, die auch oft fies gewesen sein sollen, haben ihr damals sehr zu schaffen gemacht. Besonders ihr erstes Ehejahr sei schwer für Hailey gewesen, verriet sie nun in einem Interview.

"Am Anfang unserer Ehe wollte ich mich nur noch verstecken. Ich wollte nicht, dass Menschen sich derart in mein Leben einmischen. Ich hatte das Gefühl, alle hatten etwas zu sagen", erklärte sie gegenüber dem Elle-Magazin. Deswegen habe sie auf ihren Social-Media-Kanälen sogar die Kommentarfunktion abgestellt. Denn auf ihren Profilen sollen viele Internettrolle unterwegs gewesen sein, die regelrechte Diskussionen ausgelöst haben.

"Ich dachte mir nur, gibt es keine Anonymität mehr? Kann ich sie bitte wiederhaben?" gestand Hailey emotional im Interview. Mittlerweile scheinen sie und ihr Ehemann Justin ihre Liebe aber voll und ganz genießen zu können. Besonders der Lockdown habe die zwei noch enger zusammengeschweißt, da sie dadurch mehr Zeit füreinander haben sollen, schwärmte die 24-Jährige.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, 2021

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber, 2021

Instagram / haileybieber Hailey und Justin Bieber

