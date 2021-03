Kendall Jenner (25) öffnet sich im Netz! Der Keeping Up with the Kardashians-Star eroberte in den vergangenen Jahren nicht nur die Laufstege der Welt – die Beauty begeistert ihre Fans auch auf Social Media mit ihrem Selbstbewusstsein und ihrem starken Auftreten. Doch diese Selbstsicherheit hatte der ehemalige Victoria's Secret-Engel nicht immer – als Teenager litt Kendall nämlich an schlimmer Akne.

In einem YouTube-Video von Schwester Kylie Jenner (23) filmten die Geschwister sich dabei, wie sie sich betranken und schminkten – anscheinend löste der Alkohol Kendalls Zunge so weit, dass sie sich in Bezug auf eine Unsicherheit aus ihrer Jugend öffnete. "Ich erinnere mich an den Sommer vor der neunten Klasse, da hatte ich richtig schlimme Akne", erzählte sie. Damals habe sie sich mit ihrer Haut unsicher gefühlt – Kylie habe ihr aber immer gesagt, dass sie toll aussehe und man ihre Unreinheiten gar nicht sehen würde. "Ich wusste, dass du lügst, aber ich habe das sehr geschätzt", wandte sich Kendall dankbar an ihre Schwester.

Kylie berührt diese Geschichte sehr – genau wie ihre Abonnenten. "Jemanden wie Kendall zu sehen, der wegen Akne sein Selbstbewusstsein verloren und anschließend wiederbekommen hat, bedeutet Menschen wie mir, die auch Akne haben, sehr viel", schrieb eine YouTube-Nutzerin unter dem Video.

Anzeige

Getty Images Kendall Jenner bei der Victoria's-Secret-Show

Anzeige

Getty Images Kylie und Kendall Jenner im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Kendall Jenner und ihre Schwester Kylie im Jahr 2008

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de