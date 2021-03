Eine Liebeskrise sieht definitiv anders aus! Es ist erst ein paar Tage her, dass folgende Schlagzeilen die Runde machten: Kristin Cavallari (34) und ihr Freund Jeff Dye sollen sich getrennt haben – zumindest behauptete das ein Insider. Der Reality-TV-Star und der Comedian äußerten sich selbst hingegen nicht zum angeblichen Liebes-Aus. Warum auch? Denn wie es aussieht, scheint an den Trennungsgerüchten gar nichts dran zu sein.

Daily Mail veröffentlicht nun Schnappschüsse, die die Spekulationen um eine Krise wohl im Keim ersticken werden. Kristin und Jeff sind nämlich nicht nur gemeinsam im Urlaub in Mexiko – sie kommen sich auf den Aufnahmen, die dem Onlineportal vorliegen, auch sehr nahe. Während die beiden entspannt in der Sonne am Pool liegen, scheinen sie ihre Hände nicht bei sich behalten zu können. Immer wieder suchen sie die Nähe des jeweils anderen und küssen sich sogar.

Ob sich das Paar wieder zusammengerauft oder es womöglich nie eine Trennung gegeben hat, ist aktuell nicht bekannt. Dabei schien sich der Insider doch so sicher zu sein... "Für sie war es von Anfang an nichts Ernstes. Sie hatte einfach nur ihren Spaß", hielt die Quelle gegenüber E! News fest.

