Wie erfolgreich waren die vergangenen Wochen für Sonja? Die Halbfinalisten der aktuellen The Biggest Loser-Staffel kommen nun in Tirol wieder mit Camp-Chefin Christine Theiss (41) und den Coaches Ramin Abtin (48) und Petra Arvela zusammen. In der Zeit davor mussten die Kandidaten – zurück im Alltag – alleine an ihrem Gewicht arbeiten. Für die 46-Jährige lief es dabei anfangs nicht so gut – auf der Waage veränderte sich auf einmal gar nichts mehr. Als es dann zurück in der Show zum Wiegen ging, flossen bei ihr die Tränen.

Angespannt und wenig zuversichtlich stellt sich Sonja in der ersten Runde des Halbfinales auf die Waage – und bangt ums Weiterkommen. Doch die Zahl zeigt: Sonja hätte sich gar keine Sorgen machen müssen! Sie hat 7,9 Kilogramm abgenommen! Das kann die Tätowiererin kaum glauben und ihr kullern vor Glück Tränen über die Wangen. "Das gab mir in dem Moment auch das Gefühl: Du kannst das hier schaffen", schildert sie ihre emotionale Lage.

Auch Ramin ist megastolz auf seinen Schützling. Er finde es klasse, dass Sonja trotz der Schwierigkeiten zu Hause am Ball geblieben ist und weitergemacht hat. "Dass die Waage mal steht, ist ganz normal und das gehört in so einem Prozess auch mal dazu. Wir haben in der Zeit auch oft telefoniert", erklärt der Sportler.

