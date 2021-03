Zeichnen sich unter den The Biggest Loser-Kandidaten die ersten Favoriten ab? In der Folge am gestrigen Sonntag kämpften die verbliebenen neun Camp-Bewohner wieder um den Einzug in die nächste Runde. Sie gaben alles, trieben fleißig Sport und achteten auf eine gesunde Ernährung. Beim Wiegen am Ende der Woche zeigte sich, wie viel die Teilnehmer an Arbeit reingesteckt hatten. Dabei konnten sie unglaubliche Abnehmerfolge feiern!

Ole wagte sich als Erster auf die Waage – diese zeigte für ihn sage und schreibe 4,2 Kilogramm an. Doch auch die anderen Mitstreiter erzielten sensationelle Ergebnisse. Luca schaffte 5,2 Kilogramm, dicht gefolgt von Gianluca mit 5,0 Kilogramm. Im prozentualen Vergleich konnten auch Toni und Sonja ganz schön stolz auf ihre Gewichtsabnahme sein. Die Freude über ihre Leistungen sah man dem Team definitiv an!

Für zwei Teilnehmer endete der Weg bei "The Biggest Loser" allerdings kurz vor dem Halbfinale. Carina und Verena waren zwar genau wie ihre Mitstreiter total motiviert – doch es reichte am Ende nicht. Melissa und Jessica zogen auf der Rangliste an ihnen vorbei. "Das geht ja gar nicht. Also so wenig habe ich tatsächlich nicht gemacht", war Verena von ihrer Zahl auf der Waage sichtlich enttäuscht.

Anzeige

SAT.1 Ole bei "The Biggest Loser"

Anzeige

SAT.1 Gianluca und Benny bei "The Biggest Loser"

Anzeige

SAT.1 Carina, Petra Arvela und Verena bei "The Biggest Loser"

Anzeige

Wer ist euer Favorit? Ole Gianluca Luca Sonja Toni Melissa Jessica Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de