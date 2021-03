Dieses Ergebnis könnte kaum eindeutiger sein! Am Freitag endete die Love Island-Episode mit einer spannenden Paarungszeremonie: Dieses Mal durften die männlichen Kandidaten entscheiden, welche Islanderin sie noch besser kennenlernen wollen. Zwar fanden am Ende wieder die üblichen Verdächtigen zusammen, doch die eine oder andere Überraschung gab es trotzdem – so entschied sich zum Beispiel Alex für Emilia. Doch welches "Love Island"-Paar kommt aktuell am besten bei den Zuschauern an?

Zumindest die Promiflash-Leser hätten sich kaum einiger sein können. Wie eine Umfrage zeigt, haben Greta und Fynn momentan die Nase vorn. Für insgesamt 3.696 User (48,8 Prozent) haben die zwei sogar die Favoritenrolle inne. Mit 22,5 Prozent (1.702 Votes) sind ihnen Nicole und Dennis auf den Fersen. Auf dem dritten Platz landen dann doch tatsächlich Alex und Emilia – offenbar sind die Fans froh, dass auch die schüchterne Blondine endlich ihre Chance bekommt.

Für Francesco und Finn Emma malen sich die Promiflash-Leser hingegen keine rosige Zukunft aus. Nur 0,9 Prozent (70 Votes) glauben, dass das Duo eine Chance hat. Damit belegen sie im Ranking den siebten und letzten Platz.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Copyright: RTLZWEI / Paris Tsitsos Nicole und Dennis bei "Love Island" 2021

RTLZWEI / Paris Tsitsos Alex und Emilia bei "Love Island" 2021

RTLZWEI / Paris Tsitsos Francesco und Finn Emma bei "Love Island" 2021

