Auf Love Island wurden die Karten neu gemischt! Während der Paarungszeremonie am Freitagabend sorgte Moderatorin Jana Ina Zarrella (44) wieder für ordentlich Spannung auf der Liebesinsel: Diesmal hatten die männlichen Islander die Qual der Wahl, denn sie mussten sich jeweils für ihre Herzensdame entscheiden: Somit wurden kurzerhand alte Couples aufgelöst und neue Pärchen gebildet. Aber was halten eigentlich die Promiflash-Leser von den neuen "Love Island"-Paaren?

Der ehemalige Take Me Out-Kandidat Amadu wählte Julia – und das mit süßen Worten: "Die Frau, für die ich mich heute entscheide, hat es geschafft, das Feuer in mir zu entfachen!" Pacos Wahl fiel hingegen auf die Granate Angelina. Alex' Herz hängt zwar eigentlich noch an Nicole, doch der Hamburger entscheidet sich für Emilia. Francesco bildet ein neues Couple mit Finn Emma.

Allerdings gibt es nicht nur neue Konstellationen auf der Liebesinsel – einige Islander fanden auch bei dieser Paarungszeremonie zu ihrem vorherigen Partner zurück. So bestehen die Couples Dennis und Nicole, Fynn und Greta sowie Adriano und Bianca auch weiterhin. Jetzt seid ihr gefragt: Welches "Love Island"-Couple ist euer absolutes Lieblingspaar? Stimmt am Ende des Artikels ab!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

