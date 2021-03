Romee Strijd (25) teilt ehrliche Eindrücke aus ihrem Leben als Mama! Im Dezember sind die Victoria's Secret-Beauty und ihr Mann Laurens van Leeuwen (30) erstmals Eltern geworden. Immer wieder betonen das Supermodel und sein Partner, wie sehr die kleine Mint ihr Leben bereichert – und dass sie das Elternsein in vollen Zügen genießen. Dennoch gibt Romee jetzt offen zu: Mutter zu sein ist auch ganz schön hart!

In ihrer Instagram-Story beantwortete die 25-Jährige einige Fragen von Fans. Ein Follower wollte zum Beispiel von ihr wissen, was das Schwierigste an der Mutterschaft ist. Romees ehrliche Antwort: "Das Härteste ist, sich daran gewöhnen zu müssen, dass man kaum Zeit für sich selbst hat." Dennoch stellt Romee klar: "Es ist es natürlich 10.000 Prozent wert – aber ich liebe es, machmal alleine zu sein und mir eine Maske aufzulegen oder die Wohnung aufzuräumen oder die Wäsche zu machen mit Musik in den Ohren."

Für viele frischgebackene Mütter sollen die allerersten Wochen mit Baby die schwierigsten sein. Wie haben Romee und Mint es gemeistert? "Einen Tag nach dem anderen. Einfach mit dem Strom schwimmen. Sich ausruhen, wenn man kann. Schlafen, wenn das Baby schläft", rät die Niederländerin. "Nicht, dass das immer so gut geklappt hätte..."

Instagram / romeestrijd Romee Strijd, Model

Instagram / romeestrijd Romee Strijd mit ihrem Baby, Januar 2021

Instagram / romeestrijd Romee Strijd mit ihrer Tochter Mint

